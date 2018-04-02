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ABD'de Müslüman kadına saldırı

ABD'nin Michigan eyaletinde akıl sağlığı bozuk olduğu iddia edilen 57 yaşındaki John Deliz, hastanede bekleyen 19 yaşındaki Müslüman bir kadına böyle saldırdı.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 11:34..
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Avrupa ve ABD'de hızla yayılan islamofobik dalga, ABD'de yeni bir örneğini daha verdi.

Michigan'da akıl sağlığı bozuk olduğu iddia edilen ırkçı bir adamın hastanede bulunan Müslüman bir kadına yönelik saldırısı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

ABD'de Müslüman kadına saldırı

HASTANEDE SALDIRI

19 yaşındaki başörtülü kadın, hastanenin bekleme salonunda duruyordu. Tam o sırada arkasından gelen adam kadına yaklaşarak aniden saldırdı. Kimse ne olduğuna dahi anlam veremezken kadın aldığı darbe ile yere düştü.

O sırada hemen güvenlik görevlileri bekleme salonuna gelerek adamı kontrol altına aldılar. Hastane görevlisi de başörtülü kadını ayağa kaldırarak müdahale etti.

ABD'de Müslüman kadına saldırı VİDEO

AKIL SAĞLIĞI BOZUK

İslamofobik bir saldırı olarak değerlendirilen Michigan'daki eylemi, 57 yaşındaki John Deliz'in gerçekleştirdiği tespit edildi. 57 yaşındaki John Salvatore Deliz'in hastanede tedaviye kabul edilmediği ve bipolar benzeri psikolojik sorunlar yaşadığı ifade edilirken, kadın adamdan şikayetçi oldu, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Deliz'in geçmişinde de başka ırkçı eylemler gerçekleştirdiği belirtiliyor.

ABD'de Müslüman kadına saldırı

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