ABD'de Müslüman kuruluşlar federal yardımı reddediyor

Bazı Müslüman kuruluşlar, Başkan Donald Trump’ın Müslümanları hedef alan açıklamalarının ve yürüttüğü politikaların, İçişleri Bakanlığı tarafından kendilerine ayrılan federal yardım fonuyla çeliştiğini aktardı.

Kaliforniya merkezli “İslami okul” Bayan Claremont'tan yapılan yazılı açıklamada “farklı dinlerle ilişkileri geliştirme, toplumsal bütünleşme ve sosyal adalet” başlığı altındaki 800 bin dolarlık yardımın geri çevrileceği belirtilerek "Hükümetimizle daha önce çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz fakat bize ayrılan bu bütçe ve bize karşı sundukları tavır arasında bir çatışma var, bu sebepten dolayı bu yardımı kabul edemeyiz.” ifadesine yerildi.

GEREKÇE, TRUMP'IN POLİTİKALARI

Minneapolis eyaletindeki Ka Joog isimli Somalili gençleri destekleyen bir sivil toplum kuruluşu da benzer bir karar aldığını açıkladı. Ka Joog’un Başkanı Muhammet Farah, 499 bin dolarlık yardımı reddedeceklerini ifade ederek gerekçe olarak da Trump’ın politikalarına işaret etti.

Farah, açıklamasında “Nefret, korku, belirsizlik ve durumun daha da kötüye gidişi söz konusu. İsmi konulmadı fakat gayriresmi olarak Amerikalı Müslümanlara ve göçmenlere yönelik bir savaş söz konusu.” değerlendirmesini yaptı.

Geri çevireceklerini tutarın büyük olduğuna dikkati çeken Farah, “Bizim gibi bir kuruluş için bu çok lüks bir tavır fakat biz mülteciler, göçmenler ve Müslümanlarla çalışıyoruz. Yeni yönetimin ise bunların hepsine karşı bir tavrı olduğunu görüyoruz. Kendimizle çelişiyoruz.” görüşünü aktardı.

Trump, Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaşlarının 3 ay ülkeye alınmamasını öngören "ABD'ye Giren Yabancı Teröristlerden Ulusu Koruma" başlıklı kararname yayımlamıştı.

Washington eyaleti Federal Yargıcı James Robart da buna karşılık, kararnamenin uygulamasının ülke genelinde durdurulmasına karar vermişti.

Daha sonra ise ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin 7 Müslüman ülke vatandaşlarına giriş yasağı getiren kararnamesini iptal eden mahkeme kararını haklı bulmuştu.