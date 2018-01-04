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ABD'de Müslüman nüfusu 2 katından fazla olacak

PEW Araştırma Merkezi'nin incelemesine göre ABD'de yaşayan Müslüman sayısı 2050 yılında bugünkü sayısının 2 katından daha fazla artarak, 8.1 milyona ulaşacak.

Haber Merkezi | 04.01.2018 - 16:40..
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ABD'de son aylarda Müslümanların ülkeye göçü ve bununla alakalı konularda yaşanan siyasi tartışmalar birçok insanın ABD'de tam olarak kaç Müslümanın yaşadığı sorusunu sormasına yol açtı.

ABD merkezli PEW Araştırma Merkezi, ABD'de yaşayan farklı dinlere mensup bireylerle ilgili araştırmasının detaylarını açıkladı.

2050 YILINDA 2 KATINDAN FAZLA OLACAK

Rapora göre, 2017'de ABD'deki Müslümanların sayısı 3.45 milyona ulaştı ve toplam nüfusun 1.1'ini oluşturdu.

2050 yılında ise Müslüman nüfusun oranı toplam nüfusun yüzde 2.1'ine ulaşarak 8.1 milyon olacak. Raporda ayrıca ABD Nüfus İdaresinin dinle ilgili sorular sormadığı için ülkedeki Müslüman sayısı konusunda resmi bir sayının olmadığı da belirtildi.

EN BÜYÜK GRUBU OLUŞTURACAKLAR

​Müslümanların sayısı, 2040'da Yahudilerin sayısını geçerek, ülkede Hristiyanlardan sonra en büyük dini grubu oluşturacak.

ABD'de 2011 yılından beri Müslüman Amerikalıların daha fazla çocuk dünyaya getirmesi ve göçlerden dolayı, Müslümanların sayısında her yıl yaklaşık 100.000 kişilik artış meydana geldi.

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