ABD'de Müslümanlara gözaltı

ABD'de çocuk yaşta ülkeye yasa dışı yollardan gelmiş yüz binlerce genci ilgilendiren yasal düzenlemeyi protesto edenlere destek veren Amerikalı Müslüman kanaat önderleri, gözaltına alındı.

KONGRE BİNASINDA PROTESTO

Çocuk yaşta ülkeye yasa dışı olarak getirilmiş yaklaşık 700 bin gencin sınır dışı edilmesini öngören ve DACA olarak bilinen düzenleme, ABD Kongre binası içinde ve dışında protesto edildi.

Polis, Kongre binası çevresinde belirli noktalarda trafiği durduran ve kendilerini zincirleyen göstericileri "trafiği engellemek" ve "sivil itaatsizlik" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Kongre binası içinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan'ın odası önünde oturma eylemi yapan, aralarında çok sayıda Müslüman kanaat önderinin de olduğu göstericiler polisin müdahalesiyle karşılaştı.

POİSLERDEN GÖZALTI

"Sivil itaatsizlik" gerekçesiyle gözaltına alınan 87 gösterici arasında Amerikalı Müslüman kanaat önderlerinden İmam Ömer Süleyman, İmam Davud Velid, İmam Mücahid Fletcher, İmam Talib Şerif, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad, Zahra Billoo ve Linda Sarsour da yer aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılan Müslüman kanaat önderleri, sosyal medya hesaplarından gözaltılarla ilgili yaptıkları anlık paylaşımlarda "adalet ve hakkaniyet" için göstericilere destek verdiklerini vurguladı.

Kanaat önderleri, DACA programının mağduru olan gençlere destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

700 BİN KİŞİNİN DURUMU BELİRSİZ

ABD'ye Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA) olarak bilinen düzenleme kapsamında ülkeye yasa dışı olarak girmiş, çoğu Latin kökenli yaklaşık 700 bin gencin 5 Mart'a kadar yasal durumlarını düzenlemeleri ya da ülkeyi terk etmeleri gerekiyor.

DACA programı 2012'de dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından getirilmiş ve söz konusu gençlere 2 yıl çalışma izni ve diğer yasal imkanlar sağlanmıştı. Kararın anayasaya aykırı olduğunu savunan Donald Trump yönetimi, eylül ayında DACA programını bitirme kararı aldığını açıklamıştı. Düzenlemeyi eylül ayında imzalayan ABD Başkanı Donald Trump, bu gençlerden belirli koşulları sağlayanlara vatandaşlık imkanı verileceğini dile getirmişti.

DACA, ABD Kongresi'nde Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında henüz çözülememiş bir sorun olarak bekliyor. Yüz binlerce gencin akıbetiyle ilgili belirsizlik Amerikan kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Geçen hafta San Francisco Federal Bölge Yargıcı William Alsup, kararın yürütmesini durdurmuştu. ABD Yüksek Mahkemesi de Trump yönetiminin "çocuk yaşta ABD'ye yasa dışı olarak getirilmiş yüz binlerce gencin sınır dışı edilmesini" öngören kararı ile ilgili başvurusunu reddetmişti. Mahkeme kararının, Trump yönetiminin DACA mağduru gençlerle ilgili yaptığı son düzenlemeyi belirsiz bir süreyle ertelediği yorumu yapılmıştı.