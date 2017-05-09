ABD’de Müslümanlara yönelik saldırılar artıyor

ABD’deki en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), “Nefretin artması” başlığıyla yayınladığı raporda, 2014 ve 2016 yılları arasında ABD’deki Müslümanlara yönelik saldırıları değerlendirdi.

Raporda, 2016 yılında Müslümanlara yönelik saldırıların 2015 yılına oranla yüzde 57 oranında artış gösterdiği kaydedildi.

CAIR’in “İslamofobi takip ve mücadele” masası başkanı Corey Saylor, rapora ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump yönetimini işaret eden Saylor, “Yeni yönetim ülkedeki azınlıkların haklarının korunması noktasında daha fazla adım atmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Saylor, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde özellikle seçim çalışmalarıyla başlayan ve daha sonra ise hızla büyümekte olan azınlık karşıtı söylemlere karşı yönetimimizin daha hassas olması gerekmektedir. Yönetimde İslam karşıtı söylemleriyle bilinen çok sayıda ismin yönetime dahil edilmesi, Müslümanların ülkeye girmesini engellemek fikri de dahil olmak üzere, çok sayıda Müslüman karşıtı fikirlerin yasalaşmasına sebep oluyor.”

CAIR’in araştırmasında, Müslümanlara yönelik, şiddet içermeyen ancak sözlü tahrik ve aşağılama niteliğindeki saldırıların, toplamın yaklaşık yüzde 20’lik bölümünü oluşturması dikkati çekti.

Rapora göre dikkate değer diğer bir durum ise, Federal Soruşturma Bürosununun (FBI) Müslümanları hedef alması. CAIR, raporunda, 2015 yılına oranla FBI’ın Müslümanları yüzde 15 oranında daha fazla sorguladığını belirtiyor.