ABD'de nükleer silah bilgileri devlet sırrı olacak

AP'nin haberine göre, nükleer silahların ne kadar güvenli kullanıldığı, korunduğu ve bakımıyla ilgili bilgilere ‘gizlilik' kararı getirildi. Bu adımın, ‘düşmana ABD nükleer silahın zayıf noktaları hakkında fazla bilgi vermemek' için atıldı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Greg Hicks, gizlilik kararının bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Gizlilik seviyesinden memnunuz" dedi. Hicks, nükleer silahlar var olduğu sürece ABD'nin cephanesini ‘güvenlik' içinde koruyacağını söyledi.

"ABD'LİLER SAKLANACAK BİR ŞEY VARMIŞ GİBİ DAVRANIYOR"

Bazı uzmanların görüşüne göre bu tedbir, oldukça şüphe uyandırıyor. ABD Bilim İnsanları Federasyonu'nun devlet sırrı uzmanı Steven Aftergood'a göre, askerler "sanki gizlenecek bir şeyleri varmış gibi davranıyor ve bu ulusal güvenlik sırrı değil."

Aftergood, "Nükleer silah teknolojileri alanındaki sırların korunması gerektiği açık. Ama nükleer silahlara yönelik ihmalkarlık veya yanlış muamele toplumdan saklanmamalı" dedi.

AP'nin haberinde, "Aslında Pentagon gizlilik ibaresini, nükleer tesislerindeki denetleme sonuçlarını gizli yapma kararını rötuş etmek için bir siper olarak kullandı. Bu değişiklik, denetleme sonuçlarının, bakanlığın tüm belgelerinde ‘sır' ibaresi olmadan kullanılmasını yasaklıyor. Daha önce Pentagon, nükleer tesisleri denetleme raporunun nükleer güvenliği riske attığını iddia etmemişti" ifadelerine yer verildi.