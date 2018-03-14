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ABD'de öğrencilerden Trump'a tepki

ABD'de artan bireysel silahlanmaya tepki gösteren öğrenciler, Trump yönetimine "silah erişiminin kısıtlanması" konusunda çağrıda bulundu

İHA | 14.03.2018 - 22:29..
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ABD'nin birçok kentinde toplanan öğrenciler, Florida’daki lise katliamının birinci ayında silah yasasını protesto etti. Florida'da geçen ay yaşanan katliamda 14'ü öğrenci 3'ü sivil olmak üzere toplam 17 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'de öğrencilerden Trump'a tepki

ÖĞRENCİLERDEN TRUMP'A ÇAĞRI

Ülke genelinde sokaklara dökülerek silah yasalarının değiştirilmesini için protesto düzenledi. Öğrenciler, Donald Trump yönetimine "silah erişiminin kısıtlanması" konusunda çağrıda bulundu.

ABD genelinde yapılan Ulusal Okul Yürüyüşü, 14 Şubat’ta Florida’nın Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi’nde öldürülen 17 öğrencinin ve personelin anısına, planlanan 17 dakikalık bir yürüyüşle başladı.

ABD'de öğrencilerden Trump'a tepki VİDEO


ABD'de öğrencilerden Trump'a tepki


BAZI OKULLARDA EYLEME İZİN VERİLMEDİ

Gösteride okul yönetimlerinin eylemlere yaklaşımındaki farklılıklar dikkat çekti. New York ve New Jersey eyaletlerinde bazı okul yöneticileri eylemlere izin vermediği belirtildi.

Washington’da da çok sayıda öğrenci Beyaz Saray önünde toplandı. Öğrenciler ellerinde pankartlar ve attıkları sloganlarla silah kontrolü düzenlemelerinin bir an önce hayata geçirilmesine destekleri yönünde sloganlar attı.

ABD'de öğrencilerden Trump'a tepki


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