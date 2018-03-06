ABD’de okullara elektrik tatili

ABD’de etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle kuzeydoğu eyaletlerinde enerji hatlarının hasar görmesi, çok sayıda okulda eğitim-öğretime ara verilmesine yol açtı.

EĞİTİME ELEKTRİK KESİNTİSİ ARASI

ABD’de dün gece başlayan ve gün boyu etkili olan kar yağışı, Güney Dakota ve Minnesota eyaletlerinde hayatı durma noktasına getirdi. Her iki eyalette devlet dairelerinin ve okulların kötü hava koşulları yüzünden tatil edildiği açıklandı.

Geçen hafta, kar yağışı ve soğuk hava şiddetli rüzgarla birlikte Washington, Colorado, Kansas, Missouri, Ohio, Kentucky, Maryland, New Jersey, Delaware, New York, Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts eyaletlerinde enerji hatlarında oluşan arızalar nedeniyle elektrik kesintilerinin halen giderilemediği belirtildi.

1,5 MİLYON KİŞİYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Yetkililer, 1.5 milyon kişiye elektrik verilemediğini ve bazı bölgelerdeki arızaların devam ettiği gerekçesiyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yetkililerin yaptıkları açıklamada, enerji hatlarındaki çalışmaların gece gündüz sürdürüldüğü en kısa sürede okulların tekrardan açılacağı belirtiliyor.



