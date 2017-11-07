taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.272
USD
3,8903
EURO
4,5064
ALTIN
159,53
PETR
63,7200

ABD'de okulların internet sitelerine korsan saldırı

Bölge okullarının internet sitelerine giren yüzlerce kişi, DEAŞ'ı destekleyen bir videoya yönlendirildi.

07.11.2017 - 22:30
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de okulların internet sitelerine korsan saldırı

Yetkililer, Arizona'da Tucson, Connecticut'ta Newtown, Virginia'da Gloucester County ve New Jersey'de Bloomfield kentlerinde bölge okullarının internet sitelerinin geçici süreyle bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradığını açıkladı.

FBI SORUMLULARI ARIYOR

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), okul sitelerine giren yüzlerce kişiyi DEAŞ'ı destekleyen bir videoya yönlendiren korsan saldırının sorumlularını bulmaya çalıştığı belirtildi.

2 SAAT BOYUNCA DEAŞ VİDEOSU OYNATTILAR

Bloomfield okul bölgesi, pazartesi günü korsan saldırı sırasında internet sitelerinde yaklaşık 2 saat boyunca DEAŞ videosunun oynatıldığını açıkladı.

Merkezi Atlanta'da bulunan SchoolDesk şirketi, teknisyenlerin internet sitelerinin kaynağına eklenen küçük bir dosya keşfettiğini, bunun, 800 civarında bölge ve okul sitesini, Saddam Hüseyin'in resmi ve Arapça sesli mesaj içeren bir YouTube videosuna yönlendirdiğini açıkladı.

Şirket, korsanlık eyleminin, özel ve resmi olmak üzere diğer kuruluşlara ait internet sitelerini etkilediğini de bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Trump'tan bireysel silahlanmaya destek
Trump, Teksas'taki kilise saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İbadi'den Peşmerge'ye uyarı
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Peşmerge'nin saldırması durumunda ülkede yer bulamayacaklarını söyledi.
Yunanistan iflasın eşiğinde
Ekonomik krizde olan Yunanistan iflas riski ile karşı karşıya.
Kafasını kapıya sıkıştırdı
Çin'de gerçekleştirilen bir fuarda, görevli güvenlik uzmanı adam kafasını otomobilin kapısına sıkıştırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kızılay Başkanı Kınık'ın Alman rakibini yenme sevinci

Kızılay Başkanı Kınık'ın Alman rakibini yenme sevinci

53
Fatih Portakal AKM projesinden memnun

Fatih Portakal AKM projesinden memnun

226
Binali Yıldırım vergi teşekkür belgesi gösterdi

Binali Yıldırım vergi teşekkür belgesi gösterdi

223
Rus filozof Aleksandr Dugin: Türkiye'nin B planı olmalı

Rus filozof Aleksandr Dugin: Türkiye'nin B planı olmalı

196
Gözaltındaki Suudi prensleri lüks otelin lobisinde yatırdılar

Gözaltındaki Suudi prensleri lüks otelin lobisinde yatırdılar

63
Kılıçdaroğlu Yarbay Mehmet Alkan'a rozet taktı

Kılıçdaroğlu Yarbay Mehmet Alkan'a rozet taktı

454
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında

238
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM