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ABD'de orman yangını çıkartana 36 milyon dolar ceza

ABD'de geçen yıl Oregon eyaletindeki orman yangınını başlatan gence 36,6 milyon dolar para cezası verildi.

AA | 22.05.2018 - 22:26..
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Hakim John Olson, yangını çıkarttığında 15 yaşında olan olan gence 19 bin 500 hektar ormanlık alanın yanmasına neden olmasından dolayı 36,6 milyon dolarlık para cezası verilmesine hükmetti.

ABD'de orman yangını çıkartana 36 milyon dolar ceza

MAHKEME, BİR ÖDEME PLANI YAPACAK

İsmi açıklanmayan gencin avukatı kararın "saçmalık" olduğunu belirtti.

Para cezasının 2000'de Ukrayna'dan ABD'ye gelen ailesinin değil, çocuğun sorumluluğunda olduğu ifade edildi.

Mahkemeden yapılan açıklamada gencin bu miktarı ödemesinin mümkün olmadığı, bir ödeme planının yapılacağı belirtildi.

KANYONA ATTIĞI HAVAİ FİŞEK NEDEN OLDU

Oregon'da eylül ayında çıkan yangına, ismi açıklanmayan gencin kanyona attığı havai fişeğin neden olduğu tespit edilmişti.

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