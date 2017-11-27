ABD'de ortalama 550 bin evsiz yaşıyor

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de geçen yıl yaklaşık 550 bin evsiz bulunurken, bu sayı Türkiye'nin illerinin yarısından fazlasının nüfusunu geride bırakıyor.

TÜRKİYE'NİN 47 ŞEHRİNİ GERİDE BIRAKIYOR

ABD'deki evsiz nüfusunun Türkiye'nin 47 şehrinin geride bırakıyor. ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığının verilerine göre, geçen sene ABD'de ortalama 550 bin evsiz bulunuyordu.

TUNCELİ'NİN NÜFUSUNU YEDİYE KATLADI

Bu sayı 2016'da Ağrı'nın nüfusundan daha fazlayken, Tunceli'nin nüfusunu ise neredeyse yediye katladı.

AA