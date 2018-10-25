ABD’nin Los Angeles şehrinde ikinci dünya savaşından kalma bir uçak otoyola inişi sırasında kaza yaptı ve alev aldı.
ALEV ALEV YANDI
Agoura Hills bölgesinde yaşanan kazada, uçağın otoyola zorunlu inişi sırasında kaza yaptığı ve ardından alev aldığı açıklandı. ABD basınındaki bilgilere göre, uçağın Alman Hava Kuvvetleri boyamasında T6 Texan tipi uçak olduğu belirtilirken, pilotun kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle otoyolun ise çift yönlü trafiğine kapandığı açıklandı.
ABD'de otoyola uçak düştü VİDEO