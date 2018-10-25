ABD'de otoyola uçak düştü

1 Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın’dan Aşık Veysel türküsü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Aşık Veysel’in doğum günü nedeniyle seslendirdiği türküyü sosyal medya hesabında paylaştı.

2 9 soruda eğitimde yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu eğitim sisteminde birçok yenilik barındırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, merak edilenleri 9 maddede anlattı.

3 Sosyal hayat eksikliği ve stres kilo aldırıyor Diyete girmek veya kilo vermek denilince ilk akla gelenin belli yiyecekleri tüketmek ya da yememek olarak anlaşıldığını söyleyen uzmanlar, kilo vermek için motive olunması gerektiğini söylüyor.

4 Esenyurt'ta 3 fabrikada yangın çıktı Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangın büyüyerek yan fabrikalara da sıçradı. İstanbul Valiliği de yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

5 Esenyurt'taki yangınla ilgili 2 kişi gözaltında Yangının çıkmasına neden olduğu iddia edilen Afgan uyruklu 2 çalışan gözaltına alındı.

6 Sosyal hayat eksikliği ve stres kilo aldırıyor Diyete girmek veya kilo vermek denilince ilk akla gelenin belli yiyecekleri tüketmek ya da yememek olarak anlaşıldığını söyleyen uzmanlar, kilo vermek için motive olunması gerektiğini söylüyor.