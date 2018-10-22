ABD'nin Güney Karolina eyaletinde bir evde gerçekleştirilen parti sırasında, evin zemininde çökme meydana geldi. Tabanın çökmesiyle bir anda alt kata düşen eğlenceseverler, neye uğradıklarını şaşırdı.
ABD'de parti verilen evde zemin çöktü: 30 yaralı ViDEO
30 KİŞİ YARALANDI
Zemin, evde düzenlenen partideki insanların ağırlığına dayanamaması nedeniyle yerle bir oldu.
Büyük paniğin yaşandığı olayda 30 kişi yaralandı. Korku içindeki yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.