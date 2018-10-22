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ABD'de parti verilen evde zemin çöktü: 30 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir apartman dairesinin zemini çökmesiyle 30 kişi yaralandı. Çökmenin nedeni ise evde verilen partiydi.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 10:15..
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ABD'nin Güney Karolina eyaletinde bir evde gerçekleştirilen parti sırasında, evin zemininde çökme meydana geldi. Tabanın çökmesiyle bir anda alt kata düşen eğlenceseverler, neye uğradıklarını şaşırdı.

ABD'de parti verilen evde zemin çöktü: 30 yaralı

ABD'de parti verilen evde zemin çöktü: 30 yaralı ViDEO

30 KİŞİ YARALANDI

Zemin, evde düzenlenen partideki insanların ağırlığına dayanamaması nedeniyle yerle bir oldu.

ABD'de parti verilen evde zemin çöktü: 30 yaralı

Büyük paniğin yaşandığı olayda 30 kişi yaralandı. Korku içindeki yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

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