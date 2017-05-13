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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sondaj kulesi sayısı 17 hafta üst üste artış kaydetti, bu süreçteki artış oranı yüzde 36 oldu.

13.05.2017 - 01:12
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden olan Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veri raporuna göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 9 petrol sondaj kulesi daha hizmete alınırken, toplam sayı 712'ye yükseldi.

Baker Hughes verileri, ayrıca, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısının 17 hafta üst üste artış kaydettiğini de gösterdi. Böylece, ocak ayında 522 olan petrol sondaj kulesi sayısı son 17 haftada yüzde 36,4 arttı.

ABD'de toplam petrol sondaj kulesi sayısı, ekim 2014'te bin 609 ile ülke tarihindeki en yüksek seviyedeyken, düşük petrol fiyatlarının Amerikan petrol endüstrisini olumsuz etkilemesiyle geçen yılın mayıs ayında 316'ya gerileyerek yüzde 80 oranıyla tarihi düşüş kaydetmişti.

PETROL ÜRETİMİ 12 HAFTADIR ARTIYOR

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre de geçen yılın ekim ayında günlük ortalama 8,45 milyon varile kadar gerileyen ABD ham petrol üretimi, son 12 haftadır artış kaydederek geçen hafta 9,31 milyon varile kadar yükseldi.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın bu yılın başından itibaren üretim seviyelerini azalttığına işaret ederek, bunun petrol fiyatlarını artırdığını ve bu sayede Amerikan petrol sektörüne yatırımların geri dönmeye başladığını belirtti.

EIA'nın nisan ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 9,3 milyon varil, gelecek yıl da 10 milyon varil olması öngörülüyor.

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