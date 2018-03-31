ABD'de polisin öldürdüğü genç için protesto düzenlendi

Kaliforniya'da büyükannesinin bahçesinde polis tarafından 7 kez sırtından vurulan Stephon Clark, yaşamını geçtiğimiz günlerde yitirmişti.

ABD'Lİ POLİSLERİN TUTUMU TEPKİ TOPLADI

2 çocuk babası siyahi adam vurulduktan 10 dakika içerisinde hayattaydı. Ancak polis vurulan adamı hastaneye yetiştirilmek yerine olay yerinde adamın ölmesini bekledi ve Clark'a bağırdı. ABD'de asıl tepki toplayan ise adamın ölmesi için bu kadar süre beklenemsiydi.

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ZAMAN ZAMAN ARBEDE ÇIKTI

Bugün ise ABD sokaklarında polisin Clark'a tutumu protesto edildi. Polislerle protestocular arasında zaman zaman ise arbede çıktı.

"KİME HİZMET EDİYORLAR"

Ayrıca protestocular arasında bir pankart da oldukça ilgi çekti. Protestocular, ABD'de görev yapan polisler için, "Kimi koruyorlar?" ve "Kime hizmet ediyorlar? gibi sorular sorarak protestolarını yoğunlaştırdı.