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ABD'de Putin portreli protesto

ABD’nin Colorado eyaletindeki hükümet binasına kimliği belirsiz bir kişi, ülkenin eski başkanlarının tablolarının bulunduğu duvarın önüne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tablosunu koydu.

Haber Merkezi | 29.07.2018 - 17:38..
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ABD ile Rusya arasındaki siyasi ilişkiler git gide farklı bir boyuta ulaşıyor. Bir dargın bir barışık giden iki ülke arasındaki diyalog, muhaliflerin de tepkisini çekiyor. Hemen her gün farklı bir eylemin gerçekleştirildiği ABD'de bugün de bir hükümet binasında protesto düzenlendi.

ABD'de Putin portreli protesto

TRUMP'IN YERİNE PUTİN PROTRESİ

Kimliği belirsiz bir kişi tarafından, ABD eski başkanları George W. Bush ve Barack Obama’nın portrelerinin yanında Başkan Donald Trump için ayrılan yere bir şövale ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in portresi koyuldu.

Bir tur gezisi sırasında fark edilen duvarın görüntüsü, Senatör Steve Fenberg tarafından Twitter’da paylaşıldı.

ABD'de Putin portreli protesto

"MUZİP EYLEM"

Duvarda Trump’ın portresinin olması gereken yerin, portreler için ödeme yapan sivil toplum kuruluşu "Colorado Kültür için Vatandaşlar"a gerekli 10 bin dolarlık bağışın yapılmaması nedeniyle, protesto amacıyla boş bırakıldığı ileri sürüldü. Olay, ABD basınında "muzip bir eylem" olarak yer aldı. 

Putin'in tablosu, binadaki yetkililer tarafından kaldırıldı.

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