ABD'de düzenlenen otomobil rallisinde yaşanan kaza korkunç görüntülere neden oldu. Kaza yapan araç alev aldı. Hem de pilot içindeyken.
BABASI KURTARMAYA ÇALIŞTI
Kaza yapan aracın saniyeler için alevler içinde kalması ise yürekleri ağızlara getirdi. Kazanın ardından aracın içinden çıkamadığı görülen sürücü Mike Jones'un imdadına babası yetişti.
Baba Dean Jones, hızlı bir şekilde oğlunu kurtararak facianın büyümesinin önüne geçti. 15 saniye boyunca aracın içinde mahsur kalan Mike Jones'un hafif yaralı olduğu belirtiliyor.
ABD'de ralli aracı alev aldı VİDEO