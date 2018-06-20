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ABD'de ralli aracı alev aldı

ABD’nin Boston kentinde düzenlenen Speedway yarışında kaza yapan aracı bir anda alev alan sürücü Mike Jones olay yerine koşan babası tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 15:44..
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ABD'de düzenlenen otomobil rallisinde yaşanan kaza korkunç görüntülere neden oldu. Kaza yapan araç alev aldı. Hem de pilot içindeyken.

ABD'de ralli aracı alev aldı

BABASI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Kaza yapan aracın saniyeler için alevler içinde kalması ise yürekleri ağızlara getirdi. Kazanın ardından aracın içinden çıkamadığı görülen sürücü Mike Jones'un imdadına babası yetişti.

Baba Dean Jones, hızlı bir şekilde oğlunu kurtararak facianın büyümesinin önüne geçti. 15 saniye boyunca aracın içinde mahsur kalan Mike Jones'un hafif yaralı olduğu belirtiliyor.

ABD'de ralli aracı alev aldı VİDEO

ABD'de ralli aracı alev aldı

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