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ABD'de rekor loto ödülü sahibini buldu

ABD'de Mega Millions lotosu 27 kez devrederek 1.6 milyar doları aşmıştı. Dün gece yapılan çekilişte şanslı numaranın sahibinin ise South Carolina'dan çıktığı açıklandı.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 15:21..
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ABD'de oynanan ve 27 kez devreden Mega Millions lotusu, dün gece yapılan çekilişin ardından sahibini buldu.

Şanslı numaranın sahibinin ise South Carolina eyaletinden çıktığı açıklandı. Talihlinin biletini Palmetto State bölgesinden oynadığı açıklandı.

ABD'de rekor loto ödülü sahibini buldu

İKRAMİYE REKORU KIRILDI

2016 yılındaki 1.56 milyar dolarlık ikramiyeden sonra dünyada bu kadar yüksek ödüllü bir şans oyunu olmadı. ​Böylece dün akşamki çekiliş ile bu rekor kırılmış oldu.

ABD'de rekor loto ödülü sahibini buldu

ABD vergi yasalarına göre, 6 rakamı doğru bilen kişi, ödülü isterse vergisini ödedikten sonra tek bir ödemde alabiliyor.

ABD'de rekor loto ödülü sahibini buldu


DEV VERGİ KESİNTİSİ

Bu hesaplamaya göre, 1.6 milyar dolar kazanan talihli isterse tek seferde 904 milyon dolar alabilecek. Talihliye sunulan bir başka seçenek ise ikramiyeyi daha düşük bir vergi oranıyla 21 yılda yavaş yavaş almak.

 


 


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