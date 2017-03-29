ABD'de robotlar, insanların işlerini elinden alıyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) Prof. Dr. Daron Acemoğlu ve Boston Üniversitesinden Dr. Pascual Restrepo tarafından kaleme alınan çalışmada, ABD'de 1990-2007 yıllarındaki istihdam ve ücret verilerini inceleyen araştırmacılar, bu dönemde fabrikalara yerleştirilen her bir robota karşılık ortalama 6,2 iş gücü kaybı yaşandığını belirledi.

EN FAZLA KAYIP MAVİ YAKALILARDA

Otomasyonun, istihdam üzerindeki etkisinin tüm sektörlerde hissedildiğinin altını çizen Acemoğlu ve Restrepo, en fazla istihdam kaybının ise mavi yakalılar, operatörler, montaj hattı işçileri, makinistler ve diğer ulaştırma işçilerinde görüldüğünü ifade etti. Acemoğlu ve Restrepo, "Robotların yaygınlaşması geçen 20 yıldaki temposunda devam ederse, bunun iş gücü piyasasına etkisi beklenenden fazla olacaktır." ifadelerini kullandı.