taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.158
USD
4,4231
EURO
5,2334
ALTIN
183,75
PETR
79,3800

ABD'de Rusya soruşturmasında çelişkili raporlar

Rusya soruşturmasını yürüten Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, seçimlere müdahel edilmediğini rapor ederken, Senato İstihbarat Komitesi'nden aksine karar çıktı.

AA | 17.05.2018 - 06:51..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de Rusya soruşturmasını yürüten Senato İstihbarat Komitesi, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kazanması amacını güttüğü kanaatine vardığını açıkladı.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Rusya soruşturmasıyla ilgili kararını, yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Komite Başkanı Cumhuriyetçi Kuzey Carolina Senatörü Richard Burr, "Hiç şüphe yok ki Rusya, 2016 seçimlerine müdahale edebilmek için benzeri görülmemiş bir çaba içine girmiştir. ABD İstihbarat Topluluğu'nun bu yöndeki kanaatine karşı çıkmak için hiçbir nedenimiz yok." açıklamasını yaptı.

Komite Başkan Yardımcısı Demokrat Virginia Senatörü Mark Warner da "Rusya'nın çabası kapsamlı ve sofistikeydi; doğrudan Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Donald Trump'a yardım etmek ve Hillary Clinton'a zarar vermek için yapılmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Komite Başkanı Burr, komitenin soruşturmayla ilgili son çalışmalarını tamamlayarak nihai raporu ağustos ayında kamuoyuna sunacaklarını da bildirdi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ RAPORU İLE ÇELİŞTİ

Öte yandan. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato İstihbarat Komitesi'nin Rusya soruşturmasıyla ilgili vardığı kararın, Kongrenin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi'ndeki İstihbarat Komitesi ile çelişmesi dikkat çekti.

ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin yürüttüğü Rusya soruşturmasıyla ilgili 27 Nisan tarihli nihai raporda, ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanya ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olduğuna yönelik bir delilin bulunamadığı bildirilmişti.

MUELLER SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Diğer yandan, Senato Adalet Komitesi'nin yürüttüğü ayrı Rusya soruşturması ise halen devam ediyor. Bununla birlikte ABD Adalet Bakanlığı tarafından geçen yıl soruşturmaya atanan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in takip ettiği Rusya soruşturması da sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İsrail Gazze'ye hava operasyonu düzenledi
İsrail savaş uçaklarının, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait Gazze'nin kuzey ve batısındaki iki askeri alanı hedef aldığı bildirildi.
Mısır, Filistinlilere yardımı engelledi
Filistin'deki yaralıların Türkiye'ye getirilmesi için yapılan çalışmalar, Mısır'ın engellerine takıldı.
Avrupa'da ABD ve İsrail'e tepkiler büyüyor
İsrail'in Filistin'de yaptığı katliam ve ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması, Avrupa'nın önde gelen şehirlerinde büyük tepkiye neden oldu.
BM uyardı; İdlib'de 2 milyon kişi zarar görebilir
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Doğu Guta'da yaşananların İdlib'de tekrarlanması durumunda 2 milyondan fazla insanın durumdan etkileneceğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

569
Merkel: İran anlaşmaya bağlı kalıyor

Merkel: İran anlaşmaya bağlı kalıyor

53
Akaryakıta ÖTV düzenlemesi

Akaryakıta ÖTV düzenlemesi

89
Gazi babasının 100 yıllık protez ayağını saklıyor

Gazi babasının 100 yıllık protez ayağını saklıyor

18
Barış Atay serbest bırakıldı

Barış Atay serbest bırakıldı

54
Van'da 2 ton ölü inci kefali bulundu

Van'da 2 ton ölü inci kefali bulundu

17
Bulgaristan Cumhurbaşkanı iftar yemeği verdi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı iftar yemeği verdi

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM