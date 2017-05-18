ABD'de Rusya soruşturmasının başına eski FBI başkanı getirildi

BBC Türkçe'nin haberine göre Adalet Bakanı Başkan Yardımcısı Rod Rosenstein, sdenetlemek için soruşturmaya alan dışından birinin getirilmesinin 'kamunun yararına olduğunu' söyledi.

ATAMA KARARI OLUMLU KARŞILANDI

Devlet Başkanı Donald Trump'ın FBI Başkanı James Comey'yi görevden alması ardından soruşturmaya bir özel savcının atanması yönündeki çağrılar artmıştı.

Atama kararı hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat politikacılar tarafından olumlu karşılandı.

FBI soruşturması, Trump'ın kampanya ekibiyle Rusya arasındaki olası bağlantıların araştırılmasını da içeriyor.

"YENİ BİR SAFHAYA GEÇİLDİ"

BBC'nin Washington'daki muhabiri Anthony Zurcher, atamayla ilgili, "Rusya hikayesi şimdi yeni ve daha ciddi bir safhaya giriyor" yorumunu yaptı. Zurcher, Mueller'ın Washington'da iyi bir itibarı bulunduğunun altını çizdi.

ABD Direktörü James Comey, geçtiğimiz hafta Trump tarafından görevden alınmıştı.