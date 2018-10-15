ABD'de sağ-sol kavgası

ABD'nin Oregon eyaletinde karşıt görüşlü iki grubun eylemleri vardı. Eylem kısa süre içerisinde kavgaya döndü. Görüntüler meydan muharebesini aratmadı.

TEKME YUMRUK BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Karşıt görüşlüler birbirleriyle laf dalaşına girişirken, iki grup arasında çatışma çıktı. Söz düellosu kısa sürede kavgaya dönüştü. Göstericiler birbirlerine tekme ve yumruklar savurdu.

Oregon sokaklarında sağ-sol kavgası - VİDEO

POLİS MÜDAHALE EDEMEDİ

O sırada Oregon sokaklarında bulunan polisler de göstericilere müdahale etmeye çalıştı, ancak kavganın boyutu karşısında biber gazı sıkmaktan başka müdahale gerçekleştiremedi..

Çıkan olaylarda çok sayıda gösterici yaralanırken, bazı göstericiler kaçmaya çalışırken polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Son zamanlarda ABD'de özellikle milliyetçi kesimin bulunduğu yerlerde çıkan kavgalar sıkça duyuluyor.