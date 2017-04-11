ABD'de salatadan yarasa çıktı

ABD'li şirket, güney eyaletlerinde satılan paket salatayı daha önce alanların ürünü atması gerektiğini duyurdu. Walmart ayrıca, salatayı satın alanların ödediği paranın geri verileceğini bildirdi.

MÜŞTERİLER KUDUZ TESTİNDEN GEÇİRİLDİ

Salgın Hastalıklarla Mücadele Merkezi (CDC) iki müşterinin salatayı açıp yemeye başladıktan sonra bozulmuş haldeki yarasa cesedini fark ettiklerini duyurdu. Yetkililer, salatalarında yarasa cesedi bulan iki Floridalı müşterinin ve yarasa cesedinin CDC laboratuvarında kuduz testinden geçirildiğini bildirdi. CDC'nin açıklamasında "Her iki kişinin de sağlık durumu iyi ve herhangi bir kuduz hastalığı izi bulunmuyor." dedi.

GERİ TOPLANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

CDC ayrıca, yedikleri salatada hayvan kalıntısı bulanların sağlık merkezlerine başvurmaları tavsiyesinde bulundu. Ancak salatalarında hayvan kalıntıları bulunmayanların tıbbi yardım almasına gerek olmadığı da vurgulandı.

Walmart ise, söz konusu salatanın asıl olarak güneydoğu eyaletine dağıtıldığını ve geri toplanması için yetkililerle işbirliği yapıldığı bildirildi.