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ABD'de sandviç yarışması

ABD'nin New York kentinde düzenlenen sosisli sandviç yarışmasında Joey Chestnut 10 dakikada 72 sandviç yedi.

04.07.2017 - 21:15
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Brooklyn'deki dünyaca ünlü fast food zinciri Nathan's tarafından her yıl 4 Temmuz'da Coney Island'da düzenlenen yarışmaya daha önce yapılan elemeleri geçen yarışmacılar katıldı.

10. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Yarışmanın erkekler kategorisinde geçen yılın da şampiyonu olan Chestnut 10 dakikada 72 sosisli sandviç yiyerek yarışmayı 10. kez kazanma başarısı gösterdi.

ABD'de sandviç yarışması

REKORU 72'YE ÇIKARDI

Geçen yıl 70 sandviçle rekor kıran Chestnut rekorunu da 72'ye çıkarmış oldu. Carmen Cincotti'nin 62 sandviçle ikinci olduğu yarışmada, 48 sandviç yiyebilen Matt Stonie üçüncülüğü elde etti.

KADINLARDA BİRİNCİ 41 SANDVİÇ YEDİ

Kadınlar mücadelesinde ise son üç yılın şampiyonu Miki Sudo, 10 dakikada 41 sosisli sandviç yiyerek bu yılki yarışmanın da galibi oldu.

Sudo, ilk kez kazandığı 2014'te 34 sandviç yiyerek birinci olmuştu. Her yıl derecesini biraz daha geliştiren Sudo 4. galibiyetinde 41 sandviçe ulaştı.

Kadınlarda 32,5 sandviç yiyen Michelle Lesco ikinci, 30 sandviç yiyen Sonya Thomas da üçüncü oldu. Thomas, 2012'de yediği 45 sandviçle yarışma rekorunu elinde bulunduruyor.

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