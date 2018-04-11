ABD'de akılalmaz bir kaza yaşandı. Alkollü sürücü, aldığı fazla alkol nedeniyle aracı kontrol etmekte zorlandı ve markete girdi.
ARAÇ MARKETE DALDI
Marketteki müşterilerden biri olayı anlamak için etrafı izlerken kameralara yakalandı. Şans eseri kadın müşteri yara almazken, kapı önünde duran bir diğer müşteriye araba çarptı.
ABD'de sarhoş sürücü markete daldı VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLADI
Aracın çarptığı müşteri, ayağından yaralandı. Yaralanan kişi hemen hastaneye kaldırıldı. Polis ise olayla ilgili soruşturmasına başladı.