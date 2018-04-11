ABD'de sarhoş sürücü markete daldı

Okullarda iki yabancı dil daha öğretilecek

Okullarda iki yabancı dil daha öğretilecek

Dünyanın en çok merak edilen ailelerinden bir olan İngiliz Kraliyet ailesi, bu sefer de uyulması gereken kurallarıyla gündeme geldi.

Orgeneral Akar'ın geçen ay Tunceli'deki denetiminin ardından, Hozat'ta Tugay Komutanlığı yaptığı sırada arkadaş olduğu Ahmet Yurt ile bir araya geldiği ve eski günleri yad ettiği öğrenildi.

Facebook'un patronu olan Mark Zuckerberg dün çıktığı senatoda senatörler önünde ifade verdi. Senatörler sorularıyla Zuckerberg'i terletirken, ünlü milyardere ilişkin ilginç bir detay ortaya çıktı.

Teröristlerin sisli havalardan faydalanarak hain tuzaklar kurması üzerine Mehmetçik için yerli ve milli kamera üretildi.

1 Yiğit Bulut'un dolar yorumu Türkiye'nin finansal bir saldırı altında olduğunu ifade eden Yiğit Bulut, dolar kurunun yükselmesi nedeniyle faizlerin artırılamayacağını söyledi.

2 Deniz Baykal, Erdoğan'ı Afrin için tebrik etti Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı, harekatla ilgili bilgi verdi. Baykal da operasyondan memnun olduğunu dile getirdi.

3 Suudi Arabistan PKK'ya yardım gönderdi Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen örgüte Amerika ve Avrupa'dan sonra Suudiler de açıktan destek olmaya başladı.

4 Trump 72 saat dedi, Suriye hava sahası trafiği durdu Rus hükümetinin sivil hava yolu şirketleriyle irtibata geçtiği ortaya çıktı. Rus basını, sivil uçakların Suriye hava sahasını kullanmamaları yönünde uyarıldığını duyurdu.

5 Dev filo Akdeniz'e ilerliyor ABD, İngiltere, Fransa ve İsrail'in Suriye'ye yönelik harekat planları netleşirken, ABD'nin dev gemileri 5 ve 6'ıncı filolar Akdeniz'e doğru yola koyuldu.

6 Sezgin Tanrıkulu terörle ilişkilendirilmekten şikayetçi Terörist cenazesinde gözyaşı döken Sezgin Tanrıkulu, parti tabanının da bu tartışmalara katılmasından rahatsız olduğunu ifade etti.