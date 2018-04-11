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ABD'de sarhoş sürücü markete daldı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde sarhoş bir sürücü, aracını kontrol edemeyince markete girdi. Kaza sonrası bir kişi ayağından yaralandı.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 09:46..
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ABD'de akılalmaz bir kaza yaşandı. Alkollü sürücü, aldığı fazla alkol nedeniyle aracı kontrol etmekte zorlandı ve markete girdi.

ABD'de sarhoş sürücü markete daldı

ARAÇ MARKETE DALDI

Marketteki müşterilerden biri olayı anlamak için etrafı izlerken kameralara yakalandı. Şans eseri kadın müşteri yara almazken, kapı önünde duran bir diğer müşteriye araba çarptı.

ABD'de sarhoş sürücü markete daldı VİDEO

ABD'de sarhoş sürücü markete daldı

SORUŞTURMA BAŞLADI

Aracın çarptığı müşteri, ayağından yaralandı. Yaralanan kişi hemen hastaneye kaldırıldı. Polis ise olayla ilgili soruşturmasına başladı.

ABD'de sarhoş sürücü markete daldı

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