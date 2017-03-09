ABD'de senatörün oğluna Meclis binasına saldırıdan gözaltı

ABD'nin Virginia Senatörü Tim Kaine'nin oğlu Woody Kaine'nin, ABD Başkanı Donald Trump yanlılarını protesto gösterisinde Minnesota Eyaleti Meclisi binasına sis bombası attığı şüphesi ile gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet yetkililerince yapılan açıklamaya göre, ülkede geçen kasımda düzenlenen seçimlerde, Hillary Clinton'ın başkan yardımcısı adayı olan Kaine'nin küçük oğlu 24 yaşındaki Woody Kaine, Minnesota eyaletinde Trump karşıtı protestolarda yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Açıklamada, Woody Kaine ile 4 kişinin, pazar günü toplanan Trump yanlılarını protesto ettikleri yürüyüşte, Minnesota Eyaleti Meclisi binasına sis bombası attığından şüphelenildiği aktarıldı.

Olay yerinden kaçan ancak daha sonra yakalanarak Ramsey İlçe Hapishanesine götürülen Kaine'nin, hakkında yeterli delil bulunamadığı için ilçe savcılığının herhangi bir suçlamada bulunmadığı kaydedildi.

Virginia Senatörü Kaine ve eşi Anne Holton yaptıkları yazılı açıklamada, "Şu anki siyasi mevzularda kendi düşünceleri ve görüşleri olan üç çocuğumuzu da çok seviyoruz. Bu görüşlerini barışçıl bir şekilde göstermeleri için tüm sorumluluğu üzerimize alıyoruz." ifadelerini kullandı.