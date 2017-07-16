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Başbakan Yıldırım: Hainler kendi karanlıklarında yok olacaklar

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Erdoğan: Şu köprünün dili olsa da o geceki kahramanlıkları anlatsa

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1 ABD'de seri kedi katiline 16 yıl hapis cezası ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 21 kediyi öldüren Robert Roy Farmer, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2 İşte Sneijder'in kovulma nedeni Tudor'un saha içi değil, saha dışındaki tavırlarından dolayı Sneijder'in gönderilmesini istediği ortaya çıktı.

3 Euronews darbecilere propaganda yaptırıyor 15 Temmuz'un ardından Belçika’daki NATO üssünde görev yapan darbeci subayların darbe girişiminden haberleri yokmuş..

4 Erdoğanlar konutlarına yürüyerek geçti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Destanı Anması dolayısıyla çok yoğun bir programa sahipti.

5 ‘Yerim Destanınızı’ yazısının yazarı gözaltına alındı 15 Temmuz Destanı için ’Yerim destanınızı’ başlıklı yazı yazan kadının gözaltına alınması ile ilgili hedef gösterildiği iddia edildi.

6 15 Temmuz Şehitler Abidesi Anıtı - FOTO GALERİ Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinin karşısına yapılan anıt 16 Temmuz sabaha karşı açıldı.