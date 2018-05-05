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ABD'de Siber Güvenlik Komutanlığı bağımsız komutanlık oldu

ABD'de alt komutanlık olan Siber Güvenlik Komutanlık, Amerikan ordusunda "muharip komutanlık" olarak bilinen bağımsız bir komutanlığa yükseltildi.

AA | 05.05.2018 - 01:06..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın ağustos ayında verdiği talimatla Siber Güvenlik Komutanlığının, bir alt komutanlıktan bağımsız bir komutanlığa dönüştürülmesi süreci bugün komutanlıktaki resmi devir teslim töreniyle gerçekleştirildi.

ABD'de Siber Güvenlik Komutanlığı bağımsız komutanlık oldu

SİBER SALDIRIYA ÖNLEM ARTTI

Mevcut Siber Güvenlik Komutanı Oramiral Mike Rogers'ın emekliye ayrılmasıyla yerine orgeneral rütbesine çıkarılan Paul M. Nakasone getirildi.

Görev değişimiyle komutanlığın resmi olarak "muharip komutanlık" seviyesine çıkarıldığı bildirildi.

Böylece, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2018 Ulusal Savunma Strateji Belgesinde "savaş alanı" olarak tanımladığı siber güvenlikle ilgili fiili adım atıldı.

PERSONEL SAYISI 6 BİNİ GEÇECEK

Halihazırda Stratejik Kuvvetler Komutanına karşı sorumlu olan Siber Güvenlik Komutanı ise bu adımla birlikte doğrudan Savunma Bakanı Jim Mattis'e bağlı olacak.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Siber Güvenlik Komutanlığının dönüşümü eylülün sonuna kadar tamamlanmış olacak. Buna göre, komutanlığın personel sayısı yaklaşık 800'den 6 bin 200'e çıkarılacak.

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