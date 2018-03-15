ABD genelinde birçok eyalette yürüyüş ve protesto düzenleyen silah karşıtı binlerce öğrenci, Donald Trump yönetimi ile ABD Kongresinden "silah erişiminin kısıtlanması" konusunda yeni yasal düzenleme talebinde bulundu.

BEYAZ SARAY ÖNÜNDE EYLEM

Başkent Washington'da önce Beyaz Saray önünde bir araya gelen binlerce öğrenci Trump yönetimine "silaha erişim yasalarını değiştirmesi" çağrısında bulundu. ABD'nin en önemli silah lobisi olan Ulusal Tüfek Birliği (NRA) karşıtı sloganlar atan öğrenciler daha sonra ABD kongresine kadar yürüdü.

Kongrenin arka bahçesinde protestolarına devam eden öğrencilere Demokratların önemli isimlerinden Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Chuck Schumer gibi isimler de destek verdi.

ABD'de silah karşıtı protesto ViDEO

NEW YORK VALİSİ PROTESTODA

Öte yandan ABD'nin en büyük kenti New York'ta da Columbus Circle, Battery Park, Brooklyn Borough Hall ve Lincoln Center gibi merkezi bölgelerde toplanan binlerce öğrenci, silah karşıtı sloganlar eşliğinde son dönemdeki saldırıları protesto etti.

Protesto gösterilerine New York valisi Andrew Cuomo da katıldı. Cuomo öğrenciler ile birlikte yere yatarak sliahla öllümleri protesto etti.



