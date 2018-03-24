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ABD'de silah karşıtları sokakta

New York'ta onbinlerce, Washington'da yarım milyon kişi silah erişiminin kısıtlanması ve yeni yasal düzenleme yapılması talebiyle sokaklara indi.

AA | 24.03.2018 - 21:08..
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ABD'de silah karşıtları sokakta

ABD New York'ta on binlerce kişi sokaklara çıkarak ülkede silah erişiminin kısıtlanması ve yeni yasal düzenlemeler yapılması talebiyle yürüyüşler düzenledi.

Sık sık silahlı saldırıların yaşandığı ABD'de, Florida eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin hayatının kaybetmesinin ardından silah yasasıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.

PAUL MCCARTNEY DE KATILDI

ABD genelinde birçok eyalette gerçekleştiren yürüyüşlere Demokrat Parti'nin kalesi New York'ta da onbinlerce kişi katıldı.

Kentteki protestolara dünyaca ünlü müzik grubu the Beatles'in üyelerinden Paul McCartney de grubun 1980 yılında öldürülen İngiliz müzisyeni John Lennon'ın New York'ta kaldığı otelin önünde, ''Silah şiddetine son verebiliriz'' yazılı tişörtüyle destek verdi.

ABD'de silah karşıtları sokakta

TRUMP'A ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Öğrenciler aileleriyle birlikte silah karşıtı sloganlar eşliğinde son dönemdeki saldırıları protesto etti ve ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Kongresi'ne silah yasası ile ilgili değişiklik ve silah erişimine kısıtlama getirilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan silah karşıtı gösterilerin merkezi olan Washington'daki yürüyüşe, yarım milyondan fazla kişinin katıldı.

ABD'de silah karşıtları sokakta

ABD'de silah karşıtları sokakta

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