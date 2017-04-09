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ABD’de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Florida eyaletine bağlı Coral Gables kentinde bir AVM'de gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanırken, saldırgan intihar etti.

09.04.2017 - 00:53
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Hafta sonu olması nedeniyle kalabalık olan Maerrick Park Alışveriş Merkezi’nde saldırı nedeniyle büyük panik yaşandı, insanlar koşarak kendilerini güvenli bir yere atmak için çabaladı. AVM’ye giriş ve çıkışlar durdurulurken, polis olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

ABD’de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Saldırıda yaralanan spor merkezi müdürü Janine Ackerman ile başka bir spor eğitmeni olan Mario Hortis, Ryder Travma Merkezi’ne kaldırılırken, vücut geliştirme eğitmeni olarak çalışan 33 yaşındaki saldırgan Abeku Wilson'ın, saldırının ardından intihar ettiği açıklandı.

ABD’de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

ABD’de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı


ABD’de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

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