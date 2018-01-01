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ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü

Son dakika haberine göre, ABD'nin New Jersey eyaletindeki silahlı saldırıda dört kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 01.01.2018 - 12:11..
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ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü

ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü

ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen bir silahlı saldırıda 4 kişi öldü.

Olayın ayrıntısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ŞÜPHELİ 16 YAŞINDA

ABD basını, şüphelinin 16 yaşında olduğu, annesi ve büyükannesi de dahil olmak üzere 4 aile üyesini öldürdüğü iddiasında bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Long Branch'ta gerçekleşen saldırı, yetkililer tarafından doğrulanırken, sebebinin henüz bilinmediği söylendi. Monmouth Savcılığı, Long Branch'te 4 kişinin ölümüne neden olan cinayetin soruşturması devam ediyor. Halka yönelik bir tehdit olmadığı düşününülüyor." açıklamasında bulundu.

 

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