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ABD'de sivrisinek aşısı için gönüllüler aranıyor

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, sivrisinek yoluyla bulaşan hastalıklara karşı etkili yeni bir aşının test aşaması için 60 gönüllü arıyor.

22.02.2017 - 00:11
  1. Haberler
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NIH'nin Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü araştırmacıları tarafından gönüllüler üzerinde yapılacak testin iki aşamadan oluşacağı belirtiliyor. Vücuduna yeni geliştirilen aşı enjekte edilen gönüllüler, daha sonra hastane ortamında özel cihazlar yardımıyla, herhangi bir hastalık taşımayan sivrisinekler tarafından ısırılmaya maruz bırakılacak.

Araştırmacılar, yeni aşının, sivrisinek salyasına karşı vücudun bağışıklık sistemini harekete geçirerek bu yolla bulaşabilecek tüm hastalıklara karşı vücut direncini artırmayı hedefliyor.

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