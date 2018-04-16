2018 yılındayız, ancak hala dünya üzerinde ırkçılık faaliyetleri yaşanmaya devam ediyor. ABD'nin Philadelphia kentinde bulunan bir Starbucks mağazasında iki siyahi polis zoruyla, dükkanda oturdukları koltuklardan kaldırılarak dışarı attırıldı.

"SİPARİŞ VERİN YA DA GİDİN"

Mağazaya gelen iki siyahi bir masaya geçerken, gelecek olan diğer arkadaşlarını beklemeye koyuldular. Bir süre sonra masada oturan adamları fark eden Starbucks görevlileri siyahilere "Ya siparş verin ya da buradan gidin" dedi. Arkadaşlarını beklediklerini söyeleyen siyahiler masadan kalkmayı reddedince görevliler polis çağırdı.

ABD'de siyahilere ırkçılık VİDEO

POLİSLER KAPI DIŞARI ETTİ

Bir süre sonra mağazaya gelen polis memurları iki siyahiyi sorgusuz sualsiz kapı dışarı etti, gözaltına aldı. Siyahiler "özel mülke izinsiz girme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İki arkadaşın mağazaya girmesinden 15 dakika sonra Starbucks'a giren bekledikleri kişi de ikilinin gözaltına alınmasına tanık oldu.

Olay mağazadaki bir müşteri tarafından kameraya çekilirken müşterilerin "Niye gözaltına alıyorsunuz? Onlar bir şey yapmadı" dediği duyuluyor.

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