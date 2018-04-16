2018 yılındayız, ancak hala dünya üzerinde ırkçılık faaliyetleri yaşanmaya devam ediyor. ABD'nin Philadelphia kentinde bulunan bir Starbucks mağazasında iki siyahi polis zoruyla, dükkanda oturdukları koltuklardan kaldırılarak dışarı attırıldı.
"SİPARİŞ VERİN YA DA GİDİN"
Mağazaya gelen iki siyahi bir masaya geçerken, gelecek olan diğer arkadaşlarını beklemeye koyuldular. Bir süre sonra masada oturan adamları fark eden Starbucks görevlileri siyahilere "Ya siparş verin ya da buradan gidin" dedi. Arkadaşlarını beklediklerini söyeleyen siyahiler masadan kalkmayı reddedince görevliler polis çağırdı.
ABD'de siyahilere ırkçılık VİDEO
POLİSLER KAPI DIŞARI ETTİ
Bir süre sonra mağazaya gelen polis memurları iki siyahiyi sorgusuz sualsiz kapı dışarı etti, gözaltına aldı. Siyahiler "özel mülke izinsiz girme" suçlamasıyla gözaltına alındı.
İki arkadaşın mağazaya girmesinden 15 dakika sonra Starbucks'a giren bekledikleri kişi de ikilinin gözaltına alınmasına tanık oldu.
Olay mağazadaki bir müşteri tarafından kameraya çekilirken müşterilerin "Niye gözaltına alıyorsunuz? Onlar bir şey yapmadı" dediği duyuluyor.
CEO'DAN ÖZÜR
Videonun sosyal medyada milyonlarca kez izlenmesinin ardından pazar günü konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Starbucks CEO'su Kevin Johnson, videoyu izlerken zorlandığını, yapılanların yanlış olduğunu söyledi:
"Durumu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız.Müşterilerin çektiği videoyu izlemek çok zor ve buradaki eylemler Starbucks görevleri ve değerleri ile uyuşmuyor." dedi.
GÖZALTIYA TEPKİ
CEO'nun özür dilemesine rağmen 2018 yılında halen bu ırkçılık faaliyetlerinin yaşanması sosyal medyadaki kullanıcıların büyük tepkisine neden oldu.
Gözaltı videolarını paylaşan bir kişi "Bu adamlar sipariş vermediği için polis çağırıldı. Arkadaşlarını bekliyorlardı, ki kelepçeyle mağazadan çıkarılırken kendisi geldi. Mağazadaki beyazlar ise kendileri de aynı şeyi yapmalarına rağmen neden gözaltına alınmadıklarını şaşırdı" diyerek tepkisini dile getirdi.
Olayın ardından bazı aktivist gruplar Starbucks mağazasının önüne gelerek eylemler gerçekleştirdi, sloganlar atarak mağazanın ırkçı tutumunu protesto etti.