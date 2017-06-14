ABD'de siyam ikizlerini ameliyatla ayırdılar

Philadelphia kentindeki Çocuk Hastanesi cerrahlarından Dr. Jesse Taylor, 10 aylık kız kardeşler Erin ve Abby Delaney'in ameliyatının başarılı geçtiğini, bebeklerin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

"KARMAŞIK BİR CERRAHİ İŞLEM"

Taylor, "Siyam ikizlerini ayırmak, son derece karmaşık bir cerrahi işlem. Ameliyatın ardından iyileşme süreci de uzun sürüyor. Delaney kardeşlerin ameliyatı son derece başarılıydı." diye konuştu.

KAFALARI YAPIŞIKTI

Kuzey Carolina eyaletinde temmuz ayında prematüre olarak dünyaya gelen Erin ve Abby'nin kafaları yapışıktı.

Kafadan yapışık siyam ikizleri, göğüs kafesi ya da karnı yapışık siyam ikizlerine oranla daha nadir görülüyor.

BİR İLK OLDU

Delaney kardeşler, son 60 yılda Philadelphia Çocuk Hastanesi'nde birbirinden ayrılan 23'üncü, kafalarından ameliyat edilen ilk siyam ikizleri oldu.