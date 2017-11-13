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ABD'de sorunlu kişilere askerliğin önü açılıyor

ABD'de savunma bakanlığı çok tartışılacak bir karara imza attı. Sorunlu kişiler ve psikolojik ehliyeti bulunmayanlar da askere alınabilecek.

13.11.2017 - 15:59
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ABD’de psikolojik sorunları olan kişilerin askere alınması önündeki yasak kaldırıldı. Buna göre kendine zarar veren, bipolar kişilik bozukluğu, depresyon gibi sorunları olan, alkol ya da uyuşturucu kullanan kişiler de askere alınabilecek.

EŞİTLİK İLKESİYLE BÜYÜK BİR TEHLİKENİN ÖNÜ AÇILIYOR

ABD’deki Eylül 2018’e kadar 80.000 kişiyi askere alma hedefi konusunda yaşanan zorlukların ardından, psikolojik sorunları olan kişilerin askere alınmasının önü açıldı. Bu kişlierin de eşit haklara sahip olduğu ve topluma kazandırılması amacıyla askerlik yolundaki engel kaldırıldı. Ancak bu noktada büyük bir tartışma var.

Birtakım sıkıntıları bulunan bu kişilerin yer yer akli olarak ehliyeti bulunmuyor. Anlık kararlarla hareketlerle çevreye ve kendine zarar vereceğinden endişe edilen sorunlu kişlierin askerealınması tartışmalara neden oldu.

2009 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Yasağın kaldırılmasının ardından bipolar kişilik bozukluğu, depresyon gibi sorunları olan, kendine zarar veren, alkol veya uyuşturucu kullananlar askere gidebilecek.

ABD’de intiharlar nedeniyle 2009 yılında psikolojik sorunları olan kişilerin askere alınması yasaklanmıştı.

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