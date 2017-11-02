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ABD'de süpermarkette silahlı saldırı

Colorado eyaletinde bir süpermarkette silahla ateş açılması nedeniyle en az iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı

02.11.2017 - 06:34
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Thornton Polis Departmanının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte ülkenin en büyük süpermarketler zincirinden birine ait mağazada silahla ateş açıldı.

ABD'de süpermarkette silahlı saldırı

2 KİŞİ ÖLDÜ

Polis, olayda en az iki kişinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını duyurdu.

Bölgeyi güvenlik çemberi alarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştıran polis, saldırganın "aktif" halde olmadığını bildirdi.

ABD'de süpermarkette silahlı saldırı VİDEO

ABD'de süpermarkette silahlı saldırı

Thornton polisi, görgü tanıklarını bilgi vermek üzere süpermarket otoparkındaki ekiplerle temasa geçmelerini istedi.

Denver'a yaklaşık 20 kilometre uzaklığındaki Thornton'da yaklaşık 136 bin kişi yaşıyor.

ABD'de süpermarkette silahlı saldırı

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