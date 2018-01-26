ABD'de bir araç aşırı hız yaptığı gerekçesiyle bir polis tarafından durdurulmak istendi. Polisin uyarılarına aldırış etmeyen adam, neredeyse hem kendinin, hem de başka sürücülerin hayatına mâl oluyordu.

ARACA ÇARPTI

Polisin durmasını fırsat bilen kırmızı araçtaki sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı. Ancak aşırı hız ve şerit ihlali nedeniyle karşıdan gelen siyah araca hızla çarptı.

TAKLA ATTI

Kırmızı araç çarpmanın etkisiyle birden fazla takla attı. Araçtaki suçlu, takla atan arabadan da hiçbir şey olmamışçasına çıkarak kaçmaya çalıştı.

ABD'de süratle polisten kaçan araç takla attı İZLE



KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

Kaza yerine gelen polisle sürücü arasında kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından sürücü yakalandı ve gözaltına alındı.

DURUMU İYİ

Siyah araçtaki kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğunu belirtti.