taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3896
Euro
6.1648
Altın
1227.1785
Borsa
94727.67
Gram Altın
212.467

ABD'de Temsilciler Meclisi'ne ilk Müslüman kadın

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler 36, Demokratlar ise 31 sandalye kazandı.

AA | 07.11.2018 - 05:14..
  1. Haberler
  2. Politika

ABD'de seçmenler, Senato'daki 35 sandalye ile Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gitti.

Amerikan medyasının derlediği resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Demokratların Temsilciler Meclisinde 31 sandalyesine karşın Cumhuriyetçiler şu ana kadar 36 sandalye elde etmiş görünüyor.

2 KOLTUK EL DEĞİŞTİRDİ

Kritik Temsilciler Meclisi seçimlerinde ilk sandalye değişimi ise Florida ve Virginia eyaletlerinde yaşandı.

Demokrat aday Jennifer Wexton, Cumhuriyetçi Temsilci Barbara Comstock'u Virginia'da Temsilciler Meclisindeki sandalyesinden etti. Bu sonuçla Wexton, ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerden koltuk alan ilk Demokrat oldu.

Wexton, Virginia Eyalet Senatosunda Demokrat Senatör olarak görev yapıyordu.

Temsilciler Meclisi seçimlerinde Yahudi lobisinin güçlü isimlerinden Ileana Ros-Lehtinen ise Florida eyaletinde koltuğunu Demokrat aday Donna Shalala'ya kaptırdı. Shalala, Ros-Lehtinen'a karşı kazanarak, Wexton'ın ardından Cumhuriyetçilerin koltuğunu elde eden ikinci Demokrat isim oldu.

ABD'de Temsilciler Meclisi'ne ilk Müslüman kadın

TEMSİLCİLER MECLİSİNE GİREN İLK MÜSLMAN KADIN

Michigan eyaletinden seçimlere giren Filistin asıllı Rashida Tlaib, yarışı kazanarak Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın oldu.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı yapan Shalala, 10 yıldır Miami Üniversitesinde rektörlük görevini yürütüyordu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Veresiye yakıt vermeyen pompacıyı defalarca bıçakladı

Veresiye yakıt vermeyen pompacıyı defalarca bıçakladı

80
Terim'den Ali Koç'a: Bana centilmenlikten bahsediyor

Terim'den Ali Koç'a: Bana centilmenlikten bahsediyor

46
Esed rejimi geri dönenleri de alıkoyuyor

Esed rejimi geri dönenleri de alıkoyuyor

10
Türkiye, Antarktika'da Belarus'la birlikte keşif yapacak

Türkiye, Antarktika'da Belarus'la birlikte keşif yapacak

9
Senegal, çıkardığı altını kendi işlemek istiyor

Senegal, çıkardığı altını kendi işlemek istiyor

11
Fatih Terim: Enteresan goller kaçırıp yiyoruz

Fatih Terim: Enteresan goller kaçırıp yiyoruz

22
CHP önünde eylem yapan Nuriye Gülmen serbest bırakıldı

CHP önünde eylem yapan Nuriye Gülmen serbest bırakıldı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM