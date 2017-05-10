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ABD'de timsahtan kurtulan kız çocuğu

Florida eyaletinde 10 yaşındaki kız çocuğu, bacağını ısıran timsahın burnuna parmaklarını sokarak nefessiz bıraktığı hayvandan kurtuldu.

10.05.2017 - 00:21
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ABD'de timsahtan kurtulan kız çocuğu

NBC'nin haberine göre, 10 yaşındaki Juliana Ossa, cumartesi günü Florida eyaletindeki Orlando'da bulunan bir gölün kenarında ailesiyle piknik yaparken timsahın saldırısına uğradı.

ÖNCE HAYVANIN KAFASINA VURDU

Göl kenarında otururken bacağını ısıran timsahın ağzını açmak için hayvanın kafasına vuran çocuk, bu girişiminde başarılı olamadı.

NEFESSİZ KALAN TİMSAH KIZI BIRAKTI

Eğlence parkında öğrendiği bir yönetimi denemeye karar veren küçük kız, parmaklarını timsahın burnuna soktu. Nefes alamayan timsah ağzını açmak zorunda kalınca kızın bacağını serbest bıraktı.

ABD'de timsahtan kurtulan kız çocuğu

HASTANEYE KALDIRILDI

Amcasının sudan çıkardığı Juliana, saldırı sonrası bacağındaki yaralar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Florida Balık ve Vahşi Yaşam İdaresi, küçük kıza saldıran timsahın iğneyle öldürüldüğünü bildirdi.

ABD'de timsahtan kurtulan kız çocuğu

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