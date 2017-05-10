ABD'de timsahtan kurtulan kız çocuğu

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, "Suriye'de çözümü mültecilerden korunmak için istemiyoruz" dedi.

Mogherini: Suriye'de çözümü Suriyeliler için istiyoruz

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May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

İngiltere Başbakanı Theresa May, eşi Philip May ile bir televizyon programına konuk oldu.