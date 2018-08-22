ABD'de Tinder trolü: Tüm erkeklere aynı saatte randevu

Sosyal medya, çağımızın en etkili araçlarından biri haline geldi. Kitleler üzerinde bile kontrol mekanizması oluşturabilen bu araç, ABD'li bir model tarafından test edildi.

Popüler çöpçatanlık uygulamalarından biri olan Tinder'ın nelere yol açabileceğine dair en son örnek, ABD'nin New York şehrinde yaşandı.

AYNI YERDE AYNI SAATTE

Sosyal medya hesaplarında kendini oyuncu, şarkıcı ve model olarak tanıtan Natasha Aponte adındaki kadın, Tinder'da görüştüğü bütün erkeklere Union Square'de aynı saatte randevu verdi.

Bir arkadaşının DJ performansı için randevu veren Aponte ile buluşmak için meydana gelen yüzlerce erkek, diğer erkeklerin performansı izlemek için aynı yere geldiğini düşündü. Ancak birkaç erkek arasında geçen bir diyalog ve daha sonra Aponte'nin sahneye çıkarak mikrofonla konuşma yapması gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı.

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Sosyal medyadaki videolarda bu olayın sonunda neler yaşandığı görülmüyor. Ancak Guardian'ın haberine göre Aponte'nin viral pazarlama şirketi olan Rob Bliss Creative ile çalıştığı ve alana büyük bir kamera ekibi ile geldiği ortaya çıktı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre yaşananlarla ilgili bir video yakın zamanda internette paylaşılacak.