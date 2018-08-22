taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0547
Euro
6.9996
Altın
1193.77
Borsa
90185.99

ABD'de Tinder trolü: Tüm erkeklere aynı saatte randevu

Sosyal medya hesaplarında kendini oyuncu, şarkıcı ve model olarak tanıtan Natasha Aponte adındaki kadın, Tinder'da görüştüğü bütün erkeklere Union Square'de aynı saatte randevu verdi.

Haber Merkezi | 22.08.2018 - 09:38..
  1. Haberler
  2. Dünya

Sosyal medya, çağımızın en etkili araçlarından biri haline geldi. Kitleler üzerinde bile kontrol mekanizması oluşturabilen bu araç, ABD'li bir model tarafından test edildi.

Popüler çöpçatanlık uygulamalarından biri olan Tinder'ın nelere yol açabileceğine dair en son örnek, ABD'nin New York şehrinde yaşandı.

ABD'de Tinder trolü: Tüm erkeklere aynı saatte randevu

AYNI YERDE AYNI SAATTE

Sosyal medya hesaplarında kendini oyuncu, şarkıcı ve model olarak tanıtan Natasha Aponte adındaki kadın, Tinder'da görüştüğü bütün erkeklere Union Square'de aynı saatte randevu verdi.

ABD'de Tinder trolü: Tüm erkeklere aynı saatte randevu

Bir arkadaşının DJ performansı için randevu veren Aponte ile buluşmak için meydana gelen yüzlerce erkek, diğer erkeklerin performansı izlemek için aynı yere geldiğini düşündü. Ancak birkaç erkek arasında geçen bir diyalog ve daha sonra Aponte'nin sahneye çıkarak mikrofonla konuşma yapması gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı.

ABD'de Tinder trolü: Tüm erkeklere aynı saatte randevu

REKLAM KAMPANYASI OLABİLİR

Sosyal medyadaki videolarda bu olayın sonunda neler yaşandığı görülmüyor. Ancak Guardian'ın haberine göre Aponte'nin viral pazarlama şirketi olan Rob Bliss Creative ile çalıştığı ve alana büyük bir kamera ekibi ile geldiği ortaya çıktı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre yaşananlarla ilgili bir video yakın zamanda internette paylaşılacak.

ABD'de Tinder trolü: Tüm erkeklere aynı saatte randevu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Algı operasyonuna kalkışan Sözcü'ye tepki

Algı operasyonuna kalkışan Sözcü'ye tepki

39
ABD, Fransa ve İngiltere'den Esad'a gözdağı

ABD, Fransa ve İngiltere'den Esad'a gözdağı

51
Yeni Zelanda'da Başbakan vekillere zam yapmayacak

Yeni Zelanda'da Başbakan vekillere zam yapmayacak

70
Gümüşhane'de 2 terörist öldürüldü

Gümüşhane'de 2 terörist öldürüldü

61
Yunanistan FETÖ'cü haine kucak açtı

Yunanistan FETÖ'cü haine kucak açtı

80
Yahudi filozof: İsrail'in ABD'ye müdahalesi görmezden geliniyor

Yahudi filozof: İsrail'in ABD'ye müdahalesi görmezden geliniyor

13
ABD'de Tinder trolü: Tüm erkeklere aynı saatte randevu

ABD'de Tinder trolü: Tüm erkeklere aynı saatte randevu

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM