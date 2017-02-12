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ABD'de TIR şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi

ABD'nin Wyoming eyaletinde seyir halinde seyreden TIR, rüzgarın etkisiyle yan yattı.

12.02.2017 - 11:50
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ABD'de 18 tekerlekli bir TIR, şiddetli rüzgar yüzünden şeridinden çıkarak devrildi. Wyoming eyaletinde gerçekleşen olay, kameralar tarafından görüntülendi.

ABD'de TIR şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi

ABD'de TIR şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi VİDEO

POLİS ARACININ İÇİNDE KİMSE YOKTU

TIR, rüzgarın etkisiyle bir polis aracının üzerine devrildi. Şans eseri polis aracının içerisinde kimse yoktu.

ABD'de TIR şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi

GÖRÜNTÜLER DİĞER POLİS ARACINDAN KAYDEDİLDİ

Görüntüler ise diğer polis aracının kamerası tarafından kaydedildi. Aracın içindeki bir yolcu ve bir sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

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