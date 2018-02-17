taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.511
USD
3,7443
EURO
4,6495
ALTIN
162,18
PETR
64,8500

ABD'de trafik kavgası kötü bitti

ABD'de trafikte kavga eden iki sürücüden biri, küçük gördüğü aracı ezmek istedi. Başarısız olan sürücünün aracı takla attı.

Haber Merkezi | 17.02.2018 - 13:49..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de yol verme kavgası nedeniyle kavga eden iki sürücü sinirlerine hakim olamayınca trafik birbirine girdi.

ABD'de trafik kavgası kötü bitti

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Yol verme kavgası büyüyünce sürücü arabasından inerek diğer araca doğru gitti. Diğer araçtaki sürücüye küfürler yağdıran kişi, daha sonra aracına doğru gitti.  Ancak diğer araçtaki kişi sinirlerine hakim olamadı.

ABD'de araba takla attırmalı trafik kavgası İZLE

ARAÇ TAKLA ATTI

İyice sinirleri bozulan cipteki sürücü, arabasının da avantajını kullanarak diğer araca zarar vermek istedi. Cip diğer aracın gazabına uğradı ve takla attı.

ABD'de trafik kavgası kötü bitti

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yaşanan bu olayın arkasından trafik durma noktasına gelse de ölen ya da yaralanan olmadı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakır'da Afrin duasını duyanlar camiyi terk etti

Diyarbakır'da Afrin duasını duyanlar camiyi terk etti

580
Şenol Güneş Konyalı muhabiri fırçaladı

Şenol Güneş Konyalı muhabiri fırçaladı

159
AB'den Türkiye'ye skandal vize serbesti şartı

AB'den Türkiye'ye skandal vize serbesti şartı

346
İran'da Afrin protestolarına izin verilmedi

İran'da Afrin protestolarına izin verilmedi

36
Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da Türklere saldırdı

Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da Türklere saldırdı

93
YPG'li teröristler Afrin'de lastik yakmaya başladı

YPG'li teröristler Afrin'de lastik yakmaya başladı

51
Orhan Gencebay Arif Sağ için yayın yasağı talep etti

Orhan Gencebay Arif Sağ için yayın yasağı talep etti

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM