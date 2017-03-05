ABD'de Trump destekçileri yürüdü

Ana akım medya, sivil toplum kuruluşları ve özellikle azınlık grupların yoğun eleştirilerine muhatap olan ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 30'a yakın eyalette 4 Mart tarihinden esinlenerek, "March 4 Trump" (Trump için yürü) etkinlikleri düzenledi.

Başkent Washington D.C., New York, Michigan, Florida gibi bir çok kent ve eyalette düzenlenen gösteriler genellikle sakin geçerken, California'nın Berkeley kentinde Trump taraftarları ile karşıtları buluştu.

Yumruklar ve sopalarla kavga eden gruplar birbirlerine biber gazı da attı. Polisin müdahale ettiği olaylarda bazı kişiler yaralanırken, polis en az 5 kişiyi gözaltına aldı.

Minnesota'da da yaklaşık 300 kişilik Trump taraftarına 50 kişilik karşı grubun müdahalesi sonucu kavga çıktı. Polisin 6 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Washington eyaletindeki gösterilerde çıkan olaylar nedeniyle 4, Tennessee'deki gösterilerde ise 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Trump taraftarları New York'ta da Trump Tower önünde toplanarak, Başkan Trump'a destek mesajları verdi.

Gösteriler çok sayıda kentte düzenlense de katılımcı sayısı olarak Trump karşıtı protestolardaki sayıların altında kaldığı görüldü.