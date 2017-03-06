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ABD'de Trump destekçileriyle karşıtları kavga etti

ABD'de bulunan Kaliforniya Üniversitesi'nde Trump destekçileriyle karşıtları yumruk yumruğa kavga etti.

06.03.2017 - 14:47
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ABD'de karşıt görüşlerin gerginliği büyüyor. Donald Trump ve Hillary Clinton destekçileri sokağa indi. Kanlı kavgalar yaşanıyor.

ABD'de Trump destekçileriyle karşıtları kavga etti

GÖSTERİLERDE İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

Martin Luther King Jr. Civic Center Park'da "March 4 Trump” adı altında düzenlenmesi planlanan gösterilerde iki grup birbirine girdi.

ABD'de Trump destekçileriyle karşıtları kavga etti VİDEO

ABD'de Trump destekçileriyle karşıtları kavga etti

10 KİŞİ YAKALANDI

Polis karşıtların ellerinde bulunan metal çubukları, beyzbol sopaları ve tuğlaları topladı. Çıkan kanlı kavgada 7 kişi hastaneye kaldırılırken, 10 kişi de polis tarafından yakalandı.

ABD'de Trump destekçileriyle karşıtları kavga etti

ABD'de Trump destekçileriyle karşıtları kavga etti

ABD'de Trump destekçileriyle karşıtları kavga etti

ABD'de Trump destekçileriyle karşıtları kavga etti

ABD'de Trump destekçileriyle karşıtları kavga etti

ABD'de Trump destekçileriyle karşıtları kavga etti

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