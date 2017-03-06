ABD'de karşıt görüşlerin gerginliği büyüyor. Donald Trump ve Hillary Clinton destekçileri sokağa indi. Kanlı kavgalar yaşanıyor.

GÖSTERİLERDE İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

Martin Luther King Jr. Civic Center Park'da "March 4 Trump” adı altında düzenlenmesi planlanan gösterilerde iki grup birbirine girdi.

ABD'de Trump destekçileriyle karşıtları kavga etti VİDEO

10 KİŞİ YAKALANDI

Polis karşıtların ellerinde bulunan metal çubukları, beyzbol sopaları ve tuğlaları topladı. Çıkan kanlı kavgada 7 kişi hastaneye kaldırılırken, 10 kişi de polis tarafından yakalandı.