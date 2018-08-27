ABD'de Trump için ayin yaptılar

Papaz John A. Kilpatrick liderliğindeki grup kilisede ABD Başkanı Donald Trump'a dualar etti.

"TANRIM ONU CESUR KIL"

"Aman Tanrım! Efendimizin, Trump'ı iktidardan düşürmeye dönük bir girişim olacağını söylediğini duyuyorum. Hadi ayağa kalkın ve dua edin" diyen Kilpatrick, "Tanrım onu cesur kıl! Onu güçlü yap! Onu sakın, Tanrım, sakınıcı gücünle! Onu koru, Kutsal Ruh! Onun sesini kaybetmesine izin verme! Onu her zamankinden daha güçlü yap, Kutsal Ruh!" şeklinde dua etti.

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