ABD'de Trump karşıtı gösteriler devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı Donald Trump'ın dün yemin ederek resmen göreve başladı.

HILLARY'CİLER SOKAKLARDA

Trump'ın başkan seçilmesinin ardından başkanlık yarışındaki rakibi Hillary Clinton'ın destekçilerinin protestoları da devam ediyor.

Protestocular, Washington merkezli olmak üzere Boston, Chicago, New York gibi büyük kentlerde protesto gösterileri düzenliyorlar.

DÜNYANIN BÜYÜK KENTLERİNDE DE PROTESTOLAR VAR

Öte yandan Londra, Paris gibi Avrupa şehirlerinde de Donald Trump karşıtı protesto gösterileri var.