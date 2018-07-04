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ABD’de Trump karşıtı gösterilerde 30 gözaltı

ABD'de Trump'ın göçmenlik karşıtı sığınmacı politikalarına karşı gelen göstericiler bir çok yerde protesto düzenledi. Eylemlerde 30 kişi gözaltına alındı.

İHA | 04.07.2018 - 10:37..
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ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen politikalarını protesto etmek amacıyla toplanan göstericiler polisle çatıştı. Ülke genelinde bir haftadır devam eden Trump karşıtı gösterilerde, polis şiddeti ile 5 kişinin yaralandığı 30 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

ABD’de Trump karşıtı gösterilerde 30 gözaltı

BİRİ AĞIR 5 YARALI

ABD’nin, Pennsylvania eyaletinin Philadelphia şehrinde Trump’ın göçmen politikalarını protesto etmek amaçlı Center City sokaklarında toplanan bir grup kalabalığın polisle çatışması sırasında biri ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD’de Trump karşıtı gösterilerde 30 gözaltı

Philadelphia polisi, kendilerini polis merkezinin demir parmaklıklarına zincirlemek isteyen 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

ABD’de Trump karşıtı gösterilerde 30 gözaltı

ABD’nin diğer eyaletindeki protesto gösterileri 8. gününde de devam etti. Ancak, gösterilere katılımın ilk güne kıyasla daha düşük olduğu belirtildi.

ABD’de Trump karşıtı gösterilerde 30 gözaltı

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