ABD’de Trump protestosu

Chicago’da polisin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteri, şehir merkezindeki Federal Plaza önünde başladı.

Burada kurulan ses ve müzik sistemi sayesinde adeta dans partisine dönüşen eylemde göstericiler, hazırladıkları renkli pankart ve kostümlerle dans ederek Başkan Trump ve politikalarına olan tepkilerini ifade etti.

Göstericilerin taşıdıkları, "Gerçekler ABD’yi özgürleştirecek", "Trump! Hemen istifa et", "Gerçekler Trump’tan üstündür" ve "Gerçekleri öğrenmek istiyoruz" yazılı pankartlar dikkati çekti.

Trump Tower’a kadar yürüyen göstericiler yol boyunca "Trump'a, Ku Klux Klan’a ve faşist ABD'ye hayır", "Donald Trump gitmeli" ve "Bu sokaklar bizim, adalet istiyoruz" şeklinde sloganlar attı.

Güvenlik güçlerinin Trump Tower önündeki ve çevresindeki yolları trafiğe kapattıkları gözlendi.

Gösteri olaysız sona erdi.