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ABD’de Trump protestosu

ABD Başkanı Trump, vergi beyanı ve Rusya ile olan ilişkileri konusunda gerçekleri söylemediği gerekçesiyle protesto edildi.

04.06.2017 - 04:41
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Chicago’da polisin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteri, şehir merkezindeki Federal Plaza önünde başladı.

Burada kurulan ses ve müzik sistemi sayesinde adeta dans partisine dönüşen eylemde göstericiler, hazırladıkları renkli pankart ve kostümlerle dans ederek Başkan Trump ve politikalarına olan tepkilerini ifade etti.

ABD’de Trump protestosu

Göstericilerin taşıdıkları, "Gerçekler ABD’yi özgürleştirecek", "Trump! Hemen istifa et", "Gerçekler Trump’tan üstündür" ve "Gerçekleri öğrenmek istiyoruz" yazılı pankartlar dikkati çekti.

ABD’de Trump protestosu

Trump Tower’a kadar yürüyen göstericiler yol boyunca "Trump'a, Ku Klux Klan’a ve faşist ABD'ye hayır", "Donald Trump gitmeli" ve "Bu sokaklar bizim, adalet istiyoruz" şeklinde sloganlar attı.

ABD’de Trump protestosu

Güvenlik güçlerinin Trump Tower önündeki ve çevresindeki yolları trafiğe kapattıkları gözlendi.

Gösteri olaysız sona erdi.

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