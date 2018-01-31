ABD'de Trump'a İsrail'e yardımı kes çağrısı

New York'un ünlü Times Meydanı'nda toplananlar 16 yaşındaki Ahed ve Filistin için Trump'a seslendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e destek vermeyi bırakmasını isteyen Amerikalılar, Ahed et-Temimi'nin de özgür kalması talebinde bulundu.





"İSRAİL'E YARDIMLARI KES"

"Ahed Temimi serbest bırakılsın", "ABD İsrail'e yardımları kes" ve "Kudüs Filistin'in başkentidir" pankartları taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail yönetimleri aleyhine slogan attı.

Diğer dinlere mensup kişilerin ve özellikle Siyonizm karşıtı Yahudi grupların da katıldığı Temimi'ye destek gösterisi, "Temimi'ye özgürlük" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları eşliğinde olaysız sona erdi.

New York 'ta Filistinli Temimi'ye destek gösterisi VİDEO

1,5 AYDIR GÖZALTINDA

Gösterinin organizatörleri tarafından dağıtılan basın bildirisinde ise İsrail'in Temimi'yi 19 Aralık 2017'den bu yanan hukuksuz biçimde tutuklu yargıladığına vurgu yapıldı ve Temimi'nin ailesinden daha önce İsrail askerleri tarafından vurulan kişilerle ilgili bilgilere yer verildi.