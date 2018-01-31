taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.303
USD
3,7732
EURO
4,6895
ALTIN
162,54
PETR
67,9800

ABD'de Trump'a İsrail'e yardımı kes çağrısı

New York'ta, İsrail mahkemelerinin devamlı gözaltı süresini uzattığı Filistinli Ahed et-Temimi'ye binlerce insan destek verdi.

AA | 31.01.2018 - 06:29..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD'de Trump'a İsrail'e yardımı kes çağrısı

New York'un ünlü Times Meydanı'nda toplananlar 16 yaşındaki Ahed ve Filistin için Trump'a seslendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e destek vermeyi bırakmasını isteyen Amerikalılar, Ahed et-Temimi'nin de özgür kalması talebinde bulundu.

ABD'de Trump'a İsrail'e yardımı kes çağrısı

"İSRAİL'E YARDIMLARI KES"

"Ahed Temimi serbest bırakılsın", "ABD İsrail'e yardımları kes" ve "Kudüs Filistin'in başkentidir" pankartları taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail yönetimleri aleyhine slogan attı.

Diğer dinlere mensup kişilerin ve özellikle Siyonizm karşıtı Yahudi grupların da katıldığı Temimi'ye destek gösterisi, "Temimi'ye özgürlük" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları eşliğinde olaysız sona erdi.

New York 'ta Filistinli Temimi'ye destek gösterisi VİDEO

ABD'de Trump'a İsrail'e yardımı kes çağrısı

1,5 AYDIR GÖZALTINDA

Gösterinin organizatörleri tarafından dağıtılan basın bildirisinde ise İsrail'in Temimi'yi 19 Aralık 2017'den bu yanan hukuksuz biçimde tutuklu yargıladığına vurgu yapıldı ve Temimi'nin ailesinden daha önce İsrail askerleri tarafından vurulan kişilerle ilgili bilgilere yer verildi.

ABD'de Trump'a İsrail'e yardımı kes çağrısı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ozan Tufan kalıyor

Ozan Tufan kalıyor

50
ABD: Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik bitmeli

ABD: Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik bitmeli

49
Galatasaray Nagatomo'yu getiriyor

Galatasaray Nagatomo'yu getiriyor

14
Bursa'da 60 ev mühürlendi

Bursa'da 60 ev mühürlendi

5
Sınıra giden askeri sevkiyat Kilis'te

Sınıra giden askeri sevkiyat Kilis'te

14
Eto'o Konya'da coşkuyla karşılandı

Eto'o Konya'da coşkuyla karşılandı

10
Sisi ve Musa cumhurbaşkanlığı için yarışacak

Sisi ve Musa cumhurbaşkanlığı için yarışacak

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM